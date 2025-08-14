Concert-repas avec les Meat Brothers Cernoy-en-Berry

Le 14 août à 19h à Cernoy-en-Berry, concert gratuit des Meat Brothers ! Ambiance festive avec moules-frites, tartes aux fruits et apéritif offert.

Repas 20 € adultes, 15 € enfants (-12 ans).

Réservez dès maintenant pour une soirée rock et gourmande !

Le 14 août à 19h, Cernoy-en-Berry vous donne rendez-vous pour une soirée festive mêlant musique et gourmandise ! Les Meat Brothers assureront l’ambiance avec un concert rock gratuit, à ne pas manquer. Côté assiette, savourez un repas moules-frites, tarte aux fruits et apéritif offert. Une formule complète proposée à 20 € pour les adultes et 15 € pour les enfants de moins de 12 ans. Venez en famille ou entre amis profiter de cette soirée conviviale en plein air, rythmée par la musique live et les saveurs de l’été. Pensez à réserver votre repas dès maintenant grâce au QR code présent sur l’affiche. Une belle occasion de célébrer le cœur de l’été dans une ambiance chaleureuse à Cernoy-en-Berry ! 20 .

25 Grande Rue Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02

English :

August 14 at 7pm in Cernoy-en-Berry, free concert by the Meat Brothers! Festive atmosphere with moules-frites, fruit tarts and complimentary aperitif.

Meals: 20? adults, 15? children (under 12).

Book now for a gourmet rock party!

German :

Am 14. August um 19 Uhr findet in Cernoy-en-Berry ein kostenloses Konzert der Meat Brothers statt! Festliche Atmosphäre mit Muscheln und Pommes frites, Obstkuchen und einem Aperitif.

Essen: 20? Erwachsene, 15? Kinder (-12 Jahre).

Reservieren Sie jetzt für einen Rock- und Gourmetabend!

Italiano :

Concerto gratuito dei Meat Brothers il 14 agosto alle 19.00 a Cernoy-en-Berry! Atmosfera di festa con cozze e patatine, crostate di frutta e aperitivo gratuito.

Prezzi dei pasti: 20€ per gli adulti, 15€ per i bambini sotto i 12 anni.

Prenotate subito per una serata all’insegna del rock e del cibo!

Espanol :

Concierto gratuito de los Meat Brothers el 14 de agosto a las 19:00 en Cernoy-en-Berry Ambiente festivo con mejillones y patatas fritas, tartas de frutas y aperitivo gratuito.

Precio de las comidas: 20 euros para los adultos, 15 euros para los niños menores de 12 años.

Reserve ya una velada de rock y gastronomía

