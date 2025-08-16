Concert-repas avec Moher Bzh Cernoy-en-Berry

Clôturez l’été en musique à Cernoy-en-Berry ! Le samedi 16 août à partir de 19h30, le restaurant Le Saint Loup vous invite à son tout dernier concert en terrasse de la saison. Pour l’occasion, le groupe Moher Bzh vous transportera en terres celtiques avec ses sonorités irlandaises pleines d’énergie et d’émotion. Une soirée festive et chaleureuse à savourer autour d’une ardoise tapas (12 €), d’un dessert maison (4 €) et bien sûr, du concert (12 €). Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale. Réservation conseillée au 02 38 05 07 28. Venez nombreux profiter de cette dernière soirée en plein air au Saint Loup ! 12 .

25 Grande Rue Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 07 28 lesaintloup@hotmail.com

English :

On August 16 at 7.30pm, don’t miss the last concert on the terrace of Le Saint Loup in Cernoy-en-Berry with the Moher Bzh group! Festive atmosphere, Irish music, tapas (12??), dessert (4??) and concert (12??). Call 02 38 05 07 28 to reserve your place for this wonderful end-of-summer evening!

German :

Verpassen Sie nicht das letzte Konzert auf der Terrasse des Saint Loup in Cernoy-en-Berry am 16. August um 19.30 Uhr mit der Gruppe Moher Bzh! Festliche Atmosphäre, irische Musik, Tapas (12??), Dessert (4??) und Konzert (12??). Reservieren Sie schnell unter 02 38 05 07 28 für diesen schönen Spätsommerabend!

Italiano :

Il 16 agosto alle 19.30, non perdetevi l’ultimo concerto sulla terrazza del Saint Loup di Cernoy-en-Berry con il gruppo Moher Bzh! Atmosfera di festa, musica irlandese, tapas (12??), dessert (4??) e concerto (12??). Prenotate per tempo allo 02 38 05 07 28 per questa grande serata di fine estate!

Espanol :

El 16 de agosto a las 19.30 h, ¡no se pierda el último concierto en la terraza del Saint Loup de Cernoy-en-Berry con el grupo Moher Bzh! Ambiente festivo, música irlandesa, tapas (12??), postre (4??) y concierto (12??). Reserve con antelación en el 02 38 05 07 28 para esta gran velada de fin de verano

