Concert & Repas Choucroute Bergères
Concert & Repas Choucroute Bergères samedi 7 mars 2026.
Concert & Repas Choucroute
Eglise Bergères Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
La prochaine animation organisée par Berbicaria se déroulera le Samedi 7 Mars à 20h.
Au programme:
Un concert à l’église avec le groupe Les Bouches à Mousse , chansons et musique traditionnelle. Participation libre.
Un repas choucroute est ensuite proposé à la salle des fêtes avec une petite animation musicale en soirée. Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. Places limitées.
Tarifs: 25€/adulte et 15€ pour les enfants de moins de 10 ans. .
Eglise Bergères 10200 Aube Grand Est +33 6 88 60 45 08 berbicaria@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert & Repas Choucroute Bergères a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne