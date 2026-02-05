Concert & Repas Choucroute

Eglise Bergères Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La prochaine animation organisée par Berbicaria se déroulera le Samedi 7 Mars à 20h.

Au programme:

Un concert à l’église avec le groupe Les Bouches à Mousse , chansons et musique traditionnelle. Participation libre.

Un repas choucroute est ensuite proposé à la salle des fêtes avec une petite animation musicale en soirée. Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. Places limitées.

Tarifs: 25€/adulte et 15€ pour les enfants de moins de 10 ans. .

Eglise Bergères 10200 Aube Grand Est +33 6 88 60 45 08 berbicaria@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert & Repas Choucroute Bergères a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne