Concert-repas de la Fête des mères – Cernoy-en-Berry, 25 mai 2025 12:30, Cernoy-en-Berry.

Loiret

Concert-repas de la Fête des mères 25 Grande Rue Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : 30 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 12:30:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Célébrez la Fête des Mères le 25 mai à 12h30 au Saint Loup à Cernoy-en-Berry ! Un menu raffiné à 30€, accompagné d’un concert du duo Nadège Curt et Andreï Turbinsky. Un moment gourmand et musical inoubliable à partager en famille. Réservation au 02 38 05 07 28.

Offrez à votre maman un moment d’exception à l’occasion de la Fête des Mères, le samedi 25 mai à 12h30 au restaurant Le Saint Loup à Cernoy-en-Berry. Laissez-vous séduire par un menu savoureux flan de légumes printaniers et crevettes, médaillon de filet mignon de porc rôti à l’ail et au romarin, puis bavarois aux framboises et macaron. Le tout pour 30 €. Pour sublimer ce déjeuner festif, un concert du duo Nadège Curt et Andreï Turbinsky viendra égayer l’ambiance. Une parenthèse musicale et gourmande à vivre en famille dans un cadre convivial et chaleureux. N’attendez pas pour réserver votre table au 02 38 05 07 28. Une belle manière de dire je t’aime à toutes les mamans ! 30 .

25 Grande Rue

Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 07 28 lesaintloup@hotmail.com

English:

Celebrate Mother’s Day on May 25 at 12:30 pm at Le Saint Loup in Cernoy-en-Berry! A refined 30? menu, accompanied by a concert by the duo Nadège Curt and Andreï Turbinsky. An unforgettable gourmet and musical experience to share with the whole family. Book on 02 38 05 07 28.

German:

Feiern Sie den Muttertag am 25. Mai um 12:30 Uhr im Le Saint Loup in Cernoy-en-Berry! Ein raffiniertes Menü für 30?, begleitet von einem Konzert des Duos Nadège Curt und Andreï Turbinsky. Ein unvergesslicher Moment für Gourmets und Musiker, den Sie mit Ihrer Familie teilen können. Reservierung unter 02 38 05 07 28.

Italiano:

Festeggiate la Festa della Mamma il 25 maggio alle 12.30 presso Le Saint Loup a Cernoy-en-Berry! Un raffinato menu di 30 portate, accompagnato da un concerto del duo Nadège Curt e Andreï Turbinsky. Un’indimenticabile sorpresa musicale per tutta la famiglia. Prenotare al numero 02 38 05 07 28.

Espanol:

Celebre el Día de la Madre el 25 de mayo a las 12.30 h en Le Saint Loup de Cernoy-en-Berry Un refinado menú de 30?, acompañado de un concierto del dúo Nadège Curt y Andreï Turbinsky. Un placer musical inolvidable para toda la familia. Reserve en el 02 38 05 07 28.

