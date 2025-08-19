Navour-sur-Grosne

Concert repas feu d’artifice

Parking de la mairie de Clermain Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir la fête estivale du village de Clermain le 11 juillet 2026 avec une exposition de vieilles voitures organisée par Retro Classic Clunisois dès 14h mais également des jeux géants pour petits et grands ainsi que la présence d’un manège.

Vous pourrez vous restaurer toute la journée avec sandwichs et buvette puis à partir de 19h concert avec OSP et JP ouvert à tous ainsi qu’un repas au Brasero par p’tit Jo sur réservation au 06 25 16 94 73 (20€ adultes et 10€ enfants). Vous pourrez ensuite assister au feu d’artifice vers 22h30. .

Parking de la mairie de Clermain Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 16 94 73 faridetsteph@hotmail.fr

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English : Concert repas feu d’artifice

L’événement Concert repas feu d’artifice Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II