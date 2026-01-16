Concert-Repas O’Licorne Musique celtique Toull Treaz Plouguerneau

Concert-Repas O’Licorne Musique celtique

Toull Treaz 296 Mechou Kervenni Vraz Plouguerneau Finistère

Début : 2026-02-01 19:00:00

fin : 2026-02-01

Concert-Repas au restaurant Chez Mémé Lilia.

Duo Sylvia Krejci (Chant&guitare), Pierrolo guitare&chant). Réservation obligatoire. .

