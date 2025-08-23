Concert Repas: Rising Stars Coupiac
Concert Repas: Rising Stars
Route de Montclar Coupiac Aveyron
Début : Samedi 2025-08-23
Venez nombreux au Concert Repas de Rising Stars !
Programme
repas entrée, plat et dessert
Réservation obligatoire 24 .
Route de Montclar Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 33 54 87 90
English :
Come one, come all to the Rising Stars Meal Concert!
German :
Kommen Sie zahlreich zum Rising Stars Repassion Concert!
Italiano :
Venite tutti al concerto delle Stelle Nascenti!
Espanol :
¡Venid todos al Concierto de Comida Rising Stars!
