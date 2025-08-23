Concert Repas: Rising Stars Coupiac

Concert Repas: Rising Stars Coupiac samedi 23 août 2025.

Concert Repas: Rising Stars

Route de Montclar Coupiac Aveyron

Tarif : 24 EUR

24

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : Samedi 2025-08-23

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Venez nombreux au Concert Repas de Rising Stars !

Programme

repas entrée, plat et dessert

Réservation obligatoire 24 .

Route de Montclar Coupiac 12550 Aveyron Occitanie +33 6 33 54 87 90

English :

Come one, come all to the Rising Stars Meal Concert!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Rising Stars Repassion Concert!

Italiano :

Venite tutti al concerto delle Stelle Nascenti!

Espanol :

¡Venid todos al Concierto de Comida Rising Stars!

