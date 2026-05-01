Concert repas -Trio Gramont Saint-Martin-la-Méanne
Concert repas -Trio Gramont Saint-Martin-la-Méanne samedi 16 mai 2026.
Saint-Martin-la-Méanne
Concert repas -Trio Gramont
Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne Corrèze
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le Foyer Rural organise un repas concert avec le Trio Gramont Laurence Barbier- Combelles (violoncelle), Florent Carrière (violoncelle) et Karine Bétournay (piano). Les musiciens mettent piano et violoncelles au service des classiques, puis revisitent les standards en passant par les grands titres de la variété
Le repas proposé sera indien et sur réservation .
Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 19 95 32
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English : Concert repas -Trio Gramont
L’événement Concert repas -Trio Gramont Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme