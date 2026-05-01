Saint-Martin-la-Méanne

Concert repas -Trio Gramont

Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Foyer Rural organise un repas concert avec le Trio Gramont Laurence Barbier- Combelles (violoncelle), Florent Carrière (violoncelle) et Karine Bétournay (piano). Les musiciens mettent piano et violoncelles au service des classiques, puis revisitent les standards en passant par les grands titres de la variété

Le repas proposé sera indien et sur réservation .

Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 19 95 32

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English : Concert repas -Trio Gramont

L’événement Concert repas -Trio Gramont Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme