Concert | Répétition publique de l'Orchestre Musiques en Seine Centre Paris Anim' Mado Robin Paris dimanche 7 décembre 2025.
Dimanche 07 décembre 2025, 16h > 17h
Venez découvrir une répétition d’un orchestre ouverte au public ! Découvrez les coulisses de l’organisation d’un concert symphonique avec en prime beaucoup de morceaux joués !
Au programme :
Augusta Holmès « Poème symphonique Andromède »
Tout public
Gratuit sur inscription
Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb
Le dimanche 07 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
Tout public.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin