Dimanche 07 décembre 2025, 16h > 17h |

Venez découvrir une répétition d’un orchestre ouverte au public ! Découvrez les coulisses de l’organisation d’un concert symphonique avec en prime beaucoup de morceaux joués !

Au programme :

Augusta Holmès « Poème symphonique Andromède »

Tout public

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Une occasion inédite de découvrir une répétition d’un orchestre symphonique

Le dimanche 07 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin