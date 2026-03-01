Concert Répétitions Générales Cité Éducative et Artistique Tonnerre
Concert Répétitions Générales Cité Éducative et Artistique Tonnerre vendredi 27 mars 2026.
Concert Répétitions Générales
Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Répétition générale pour les examens de fins de cycles Instrumentaux. Ouvert à tous. .
Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 coordination-cea@ccitb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Répétitions Générales
L’événement Concert Répétitions Générales Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois