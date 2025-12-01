Concert Reprendre son souffle Le Théâtre Bar-le-Duc

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18 21:30:00

2025-12-18

Quatuor AEolina / accordéons musique à chanter

Quatre chanteurs et quatre accordéonistes nous invitent à prendre part à un concert unique en son genre ! Sa particularité ? Nous offrir, le temps d’une soirée, la chance de devenir chanteur ou chanteuse d’un chœur. D’un très grand chœur… On retrouve dans ce concert le goût de la cheffe de chœur Jeanne Dambreville pour l’éclectisme. De Vivaldi à Brassens, de la chanson traditionnelle au répertoire contemporain, elle sème le plaisir à tout vent. Elle nous fait voyager dans un programme de musiques savamment arrangées par l’accordéoniste Thibaut Trosset, et qui ont pour point commun de célébrer le vent, le souffle, l’air… Alors, prenons place pour ce voyage musical où l’on pourra, si on le veut, donner du souffle et de la voix !Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Quatuor AEolina / accordions music for singing

Four singers and four accordionists invite you to take part in a unique concert! What makes it special? To give us the chance, for one evening, to become the singer of a ch?ur. A very big chorus? This concert reflects conductor Jeanne Dambreville?s taste for eclecticism. From Vivaldi to Brassens, from traditional songs to contemporary repertoire, she sows pleasure in all directions. She takes us on a journey through a program of music skilfully arranged by accordionist Thibaut Trosset, all celebrating the wind, the breath, the air? So, let?s take our places on this musical journey, where we?ll be able to give our breath and our voice, if we want to!

German :

AEolina-Quartett / Akkordeons Musik zum Mitsingen

Vier Sänger und vier Akkordeonisten laden uns ein, an einem einzigartigen Konzert teilzunehmen! Was ist das Besondere daran? Einen Abend lang haben wir die Chance, Sänger oder Sängerin eines Chors zu werden. Einem sehr großen Chor? In diesem Konzert findet man die Vorliebe der Chorleiterin Jeanne Dambreville für den Eklektizismus wieder. Von Vivaldi bis Brassens, von traditionellen Liedern bis hin zu zeitgenössischem Repertoire, sät sie Freude in alle Richtungen. Sie nimmt uns mit auf eine Reise durch ein Programm von Musikstücken, die vom Akkordeonisten Thibaut Trosset gekonnt arrangiert wurden und deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie den Wind, den Atem, die Luft feiern? Nehmen wir also Platz für diese musikalische Reise, bei der wir, wenn wir wollen, unseren Atem und unsere Stimme einsetzen können!

Italiano :

Quatuor AEolina / fisarmoniche musica per canto

Quattro cantanti e quattro fisarmonicisti vi invitano a partecipare a un concerto unico! Cosa lo rende speciale? Darci la possibilità, per una sera, di diventare il cantante di un coro. Un coro davvero grande? Questo concerto riflette il gusto per l’eclettismo della direttrice Jeanne Dambreville. Da Vivaldi a Brassens, dalle canzoni tradizionali al repertorio contemporaneo, la direttrice semina il piacere. Ci accompagna in un viaggio attraverso un programma di musica sapientemente arrangiato dal fisarmonicista Thibaut Trosset, che celebra il vento, il respiro, l’aria? Prendiamo dunque posto in questo viaggio musicale, dove possiamo dare il nostro respiro e la nostra voce, se vogliamo!

Espanol :

Quatuor AEolina / acordeones música para cantar

Cuatro cantantes y cuatro acordeonistas le invitan a participar en un concierto único ¿Qué lo hace especial? Darnos la oportunidad, por una noche, de convertirnos en cantantes de un coro. ¿Un coro realmente grande? Este concierto refleja el gusto por el eclecticismo de la directora Jeanne Dambreville. De Vivaldi a Brassens, de las canciones tradicionales al repertorio contemporáneo, siembra el placer. Nos lleva de viaje a través de un programa musical hábilmente arreglado por el acordeonista Thibaut Trosset, que celebra el viento, el aliento, el aire.. Tomemos asiento en este viaje musical, en el que podemos dar nuestro aliento y nuestra voz si así lo deseamos

