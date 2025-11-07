Concert reprises Rock acoustique

5 place de la Chouannerie Bignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

A 20h . Bar au Taquet, buvette gratuite. .

5 place de la Chouannerie Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert reprises Rock acoustique Bignan a été mis à jour le 2025-10-01 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE