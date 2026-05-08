Concert Requiem de Fauré Église Saint-Léonard Honfleur
Concert Requiem de Fauré Église Saint-Léonard Honfleur vendredi 8 mai 2026.
Honfleur
Concert Requiem de Fauré
Église Saint-Léonard Place Saint-Léonard Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’ensemble vocal de Rouen sera à Honfleur Vendredi 8 Mai pour un concert exceptionnel en l’église Saint-Léonard.
L’ensemble vocal de Rouen sera à Honfleur Vendredi 8 Mai pour un concert exceptionnel en l’église Saint-Léonard.
PROGRAMME
Le Requiem de Gabriel Fauré,
choeur et orgue
Solistes Tommi Rassaint, Nina Petit, Tom Duval
ainsi que
Prélude pour orgue seul
Jardin nocturne (arrangement pour choeur de François Branciard)
Après un rêve, soliste et orgue (soliste Emma Ramsamy)
Le plus doux chemin (arrangement pour choeur de François Branciard)
Cantique de Jean Racine (choeur et orgue) .
Église Saint-Léonard Place Saint-Léonard Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 25 59 honfleurlyrique@orange.fr
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English : Concert Requiem de Fauré
The Rouen Vocal Ensemble will be in Honfleur on Friday 8 May for a special concert in the church of Saint-Léonard.
L’événement Concert Requiem de Fauré Honfleur a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Honfleur-Beuzeville
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