Concert Requiem de Fauré Église Saint-Léonard Honfleur

Honfleur

Concert Requiem de Fauré

Église Saint-Léonard Place Saint-Léonard Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’ensemble vocal de Rouen sera à Honfleur Vendredi 8 Mai pour un concert exceptionnel en l’église Saint-Léonard.

L’ensemble vocal de Rouen sera à Honfleur Vendredi 8 Mai pour un concert exceptionnel en l’église Saint-Léonard.

PROGRAMME

Le Requiem de Gabriel Fauré,

choeur et orgue

Solistes Tommi Rassaint, Nina Petit, Tom Duval

ainsi que

Prélude pour orgue seul

Jardin nocturne (arrangement pour choeur de François Branciard)

Après un rêve, soliste et orgue (soliste Emma Ramsamy)

Le plus doux chemin (arrangement pour choeur de François Branciard)

Cantique de Jean Racine (choeur et orgue) .

Église Saint-Léonard Place Saint-Léonard Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 25 59 honfleurlyrique@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Requiem de Fauré

The Rouen Vocal Ensemble will be in Honfleur on Friday 8 May for a special concert in the church of Saint-Léonard.

L’événement Concert Requiem de Fauré Honfleur a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Honfleur-Beuzeville