Concert Requiem de Fauré La Chapelle-Montligeon

Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon Orne

Début : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

Concert avec plus de 100 choristes. Les enfants et les parents des Petits Chanteurs de Rueil, les enfants de Choeur Enjoie et le Choeur Notre-Dame de La Salette Paris.

Sous la direction de Mathilde Kohn et avec Arnaud Bahuaud à l’orgue.

Entrée et offrande libres. .

Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 85 17 00 reception@montligeon.org

