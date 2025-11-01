Concert Requiem de Fauré La Chapelle-Montligeon
Concert Requiem de Fauré La Chapelle-Montligeon samedi 1 novembre 2025.
Concert avec plus de 100 choristes. Les enfants et les parents des Petits Chanteurs de Rueil, les enfants de Choeur Enjoie et le Choeur Notre-Dame de La Salette Paris.
Sous la direction de Mathilde Kohn et avec Arnaud Bahuaud à l’orgue.
Entrée et offrande libres. .
Basilique Notre-Dame La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 85 17 00 reception@montligeon.org
