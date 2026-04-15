Concert Requiem de Faure Molsheim

Molsheim

Concert Requiem de Faure

Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Requiem de Fauré en tournée 80 choristes s’unissent autour de l’orgue

Le Requiem de Fauré en tournée 80 choristes s’unissent autour de l’orgue

Le printemps 2026 en Alsace sera marqué par une collaboration musicale d’envergure. L’ensemble vocal INTERLUDE de Haguenau (anciennement chorale des enseignants) et le CHOEUR DES 4 SAISONS de Strasbourg Robertsau s’associent pour une tournée de cinq concerts exceptionnels consacrés à Gabriel Fauré.

Le Requiem de Fauré a souvent été présenté comme une vision apaisée de la mort, le compositeur décrivant lui-même son oeuvre comme une berceuse de la mort .

Si cette oeuvre privilégie une douceur et une humanité édifiante, son architecture, très originale pour l’époque, loin du fracas d’un Verdi ou d’un Berlioz, dévoile cependant une combinaison de tensions et de contrastes saisissants. L’inquiétude, le doute, la colère parsèment aussi savamment le chemin de cette oeuvre avant l’apaisement final !

Le chef de choeur Damien Schubert espère ainsi une lecture qui refuse le lissage excessif. En explorant les contrastes profonds de la partition, il convie les choristes à partager cette émotion et cette chance rare de chanter la beauté de cette composition. On ne dirige pas tous les jours un chef d’oeuvre !

Le programme sera complété par d’autres pièces emblématiques de Fauré, telles que l’Ave verum corpus, ou la Pavane et le Madrigal.

L’ensemble sera soutenu à l’orgue par le jeu très à l’écoute des voix de l’organiste Roselyne Koeniguer et la voix ample et profonde du baryton Jean Moissonnier.

Orgue, piano Roselyne Koeniguer

Soliste baryton Jean Moissonnier

Direction musicale et artistique Damien Schubert .

Rue Notre-Dame Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 30 25 aaosm67@yahoo.fr

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English :

Fauré?s Requiem on tour: 80 choristers unite around the organ

L’événement Concert Requiem de Faure Molsheim a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig