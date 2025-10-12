[Concert] Requiem de Mozart Arques-la-Bataille

Église Notre-Dame de l’Assomption Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Plongez dans l’émotion et la grandeur de l’un des chefs-d’œuvre les plus célèbres de Wolfgang Amadeus Mozart le Requiem KV 626.

Le dimanche 12 octobre à 17h, l’église Notre-Dame de l’Assomption d’Arques-la-Bataille résonnera des voix de l’Ensemble Vocal de Dieppe, accompagné par l’Orchestre Symphonique de l’Arques.

Dirigés par Frédéric Rouillon, près de soixante choristes passionnés et des musiciens professionnels du territoire normand s’unissent pour offrir une interprétation puissante et vibrante de cette œuvre intemporelle. Quatre solistes viendront sublimer ce moment unique, promettant une expérience musicale à la fois intense et inoubliable. .

