CONCERT REQUIEM DE MOZART

12 Rue de la Merci Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Prochain concert du Chœur universitaire Montpellier Méditerranée placé sous la direction de Valérie Blanvillain le samedi 28 mars 2026 à 20h00

Prochain concert du Chœur universitaire Montpellier Méditerranée placé sous la direction de Valérie Blanvillain le samedi 28 mars 2026 à 20h00

Il aura la joie d’interpréter le légendaire Requiem KV626 de Wolfgang Amadeus Mozart avec la participation de quatre solistes professionnels.

Sur réservation en ligne

Tarifs 17€ en prévente, 20€ tarif plein

10€ réduit gratuit pour les moins de 16 ans .

12 Rue de la Merci Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Next concert by the Ch?ur universitaire Montpellier Méditerranée under the direction of Valérie Blanvillain on Saturday, March 28, 2026 at 8:00 p.m

L’événement CONCERT REQUIEM DE MOZART Montpellier a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 OT MONTPELLIER