CONCERT REQUIEM DE MOZART Montpellier
CONCERT REQUIEM DE MOZART Montpellier samedi 28 mars 2026.
CONCERT REQUIEM DE MOZART
12 Rue de la Merci Montpellier Hérault
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Prochain concert du Chœur universitaire Montpellier Méditerranée placé sous la direction de Valérie Blanvillain le samedi 28 mars 2026 à 20h00
Prochain concert du Chœur universitaire Montpellier Méditerranée placé sous la direction de Valérie Blanvillain le samedi 28 mars 2026 à 20h00
Il aura la joie d’interpréter le légendaire Requiem KV626 de Wolfgang Amadeus Mozart avec la participation de quatre solistes professionnels.
Sur réservation en ligne
Tarifs 17€ en prévente, 20€ tarif plein
10€ réduit gratuit pour les moins de 16 ans .
12 Rue de la Merci Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Next concert by the Ch?ur universitaire Montpellier Méditerranée under the direction of Valérie Blanvillain on Saturday, March 28, 2026 at 8:00 p.m
L’événement CONCERT REQUIEM DE MOZART Montpellier a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 OT MONTPELLIER