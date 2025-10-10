Concert Requiem de Verdi à l’Eglise Saint Sulpice le vendredi 10 octobre à 20h45 au bénéfice de la Recherche sur le Cancer du Pancréas Eglise Saint Sulpice Paris

Concert Requiem de Verdi à l’Eglise Saint Sulpice le vendredi 10 octobre à 20h45 au bénéfice de la Recherche sur le Cancer du Pancréas Eglise Saint Sulpice Paris vendredi 10 octobre 2025.

Requiem de Verdi pour solistes, choeur et orchestre.

Anne-Cécile Laurent (soprano), Yana Boukoff (mezzo), Joachim Bresson (ténor), Jean-Christophe Fillol (basse), Orchestre, Chœur Hugues Reiner, Chœur des 400 Paris Île de France, direction : Hugues Reiner.

Le 10 octobre à 20h45 à l’Église Saint Sulpice aura lieu un concert : Requiem de Verdi au bénéfice de la Recherche sur le Cancer du Pancréas pour l’Institut de recherche médicale en Pancréatologie : https://www.pancreas-beaujon.com/

Réservation : reservconcert@gmail.com

Tarif unique : 20 € placement libre

https://www.fnacspectacles.com/event/requiem-de-verdi-concert-au-benefice-de-la-recherche-sur-le-cancer-du-pancreas-eglise-saint-sulpice-paris-06-20579547/?affiliate=FKC

https://www.ticketac.com/spectacles/requiem-de-verdi

Tout public.

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

reservconcert@gmail.com