CONCERT REQUIEM KV626 DE WOLFGANG AMADEUS MOZART Montpellier

CONCERT REQUIEM KV626 DE WOLFGANG AMADEUS MOZART

310 Rue Léon Blum Montpellier Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Le Chœur universitaire Montpellier Méditerranée placé sous la direction

de Valérie Blanvillain aura la joie d’interpréter le légendaire Requiem KV626 de Wolfgang Amadeus Mozart avec la participation de quatre solistes professionnels.

le samedi 22 novembre 2025 à 20h00

Église Don Bosco

310, rue Léon Blum

34000 Montpellier

le dimanche 23 novembre 2025 à 16h00

Église Saint-Bernard

279 rue des Volques

34970 Lattes

Tarifs 17€ en prévente, 20€ tarif plein

10€ réduit gratuit pour les moins de 16 ans .

310 Rue Léon Blum Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Ch?ur universitaire Montpellier Méditerranée, conducted by Valérie Blanvillain

valérie Blanvillain, will be delighted to perform Wolfgang Amadeus Mozart?s legendary Requiem KV626 with the participation of four professional soloists.

German :

Der Ch?ur Universitaire Montpellier Méditerranée unter der Leitung von

unter der Leitung von Valérie Blanvillain wird das legendäre Requiem KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart unter Mitwirkung von vier professionellen Solisten aufführen.

Italiano :

Il Coro dell’Università di Montpellier Méditerranée, diretto da Valérie Blanvillain

valérie Blanvillain sarà lieta di eseguire il leggendario Requiem KV626 di Wolfgang Amadeus Mozart con la partecipazione di quattro solisti professionisti.

Espanol :

El Coro Universitario Montpellier Méditerranée, dirigido por Valérie Blanvillain

valérie Blanvillain tendrá el placer de interpretar el legendario Réquiem KV626 de Wolfgang Amadeus Mozart con la participación de cuatro solistas profesionales.

