CONCERT REQUIEM KV626 DE WOLFGANG AMADEUS MOZART Montpellier

CONCERT REQUIEM KV626 DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
310 Rue Léon Blum Montpellier Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Le Chœur universitaire Montpellier Méditerranée placé sous la direction
de Valérie Blanvillain aura la joie d’interpréter le légendaire Requiem KV626 de Wolfgang Amadeus Mozart avec la participation de quatre solistes professionnels.
le samedi 22 novembre 2025 à 20h00
Église Don Bosco
310, rue Léon Blum
34000 Montpellier
le dimanche 23 novembre 2025 à 16h00
Église Saint-Bernard
279 rue des Volques
34970 Lattes
Tarifs 17€ en prévente, 20€ tarif plein
10€ réduit gratuit pour les moins de 16 ans .
English :
The Ch?ur universitaire Montpellier Méditerranée, conducted by Valérie Blanvillain
valérie Blanvillain, will be delighted to perform Wolfgang Amadeus Mozart?s legendary Requiem KV626 with the participation of four professional soloists.
German :
Der Ch?ur Universitaire Montpellier Méditerranée unter der Leitung von
unter der Leitung von Valérie Blanvillain wird das legendäre Requiem KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart unter Mitwirkung von vier professionellen Solisten aufführen.
Italiano :
Il Coro dell’Università di Montpellier Méditerranée, diretto da Valérie Blanvillain
valérie Blanvillain sarà lieta di eseguire il leggendario Requiem KV626 di Wolfgang Amadeus Mozart con la partecipazione di quattro solisti professionisti.
Espanol :
El Coro Universitario Montpellier Méditerranée, dirigido por Valérie Blanvillain
valérie Blanvillain tendrá el placer de interpretar el legendario Réquiem KV626 de Wolfgang Amadeus Mozart con la participación de cuatro solistas profesionales.
