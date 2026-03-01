CONCERT REQUIEM

Basilique Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 20:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-30

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Basilique Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 64 60 05 contact@imv-vendee.fr

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English :

L’événement CONCERT REQUIEM Saint-Laurent-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne