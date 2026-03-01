CONCERT REQUIEM Saint-Laurent-sur-Sèvre
CONCERT REQUIEM Saint-Laurent-sur-Sèvre lundi 30 mars 2026.
CONCERT REQUIEM
Basilique Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 20:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-30
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Basilique Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 64 60 05 contact@imv-vendee.fr
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English :
L’événement CONCERT REQUIEM Saint-Laurent-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne