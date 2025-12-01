Concert Résonance , quatuor de trompettes Place Eric Croux Pélissanne

Concert Résonance , quatuor de trompettes

Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 17h. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Contes provençaux et chants de Noël vous sont proposés lors de ce concert de fin d’année.

Un concert du quatuor de trompettes Résonance, qui se tiendra dans le cadre privilégié de l’église Saint-Maurice. .

Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Tales of Provence and Christmas carols will be sang during this concert.

