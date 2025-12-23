Concert Résonances, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Résonances

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

ATOEM Electro

Objet musical non-identifié, ATOEM regroupe deux férus de musique qui regorgent d’inventivité. Au milieu du cosmos rennais, Antoine et Gabriel façonnent leur techno impeccable aux variantes froides. Leur premier album “Entropy” défie les lois de l’univers et sonne comme une invitation au désordre, chaque musique partant d’une orchestration lisible pour finir en explosion de sons, entre ambient, électro et new wave. En live, les synthés modulaires sont sublimés par une scénographie lumière hors pair. Une véritable expérience sonore et visuelle !

JASMINE NOT JAFAR

Destination la teuf ! Si la lutte contre le patriarcat imprègne leur musique, les Jasmine Not Jafar n’en livrent pas moins une techno taillée pour danser. Ensemble, elles lâchent les kicks comme si elles étaient cent. Aucun répit n’est laissé à celles et ceux qui se trouvent au milieu du tumulte de synthés modulaires et mélodies abrasives. Devant ces lives incandescents, où les sols vibrent sous les basses qui résonnent, il ne reste qu’une chose à faire lâcher prise pour enflammer le dancefloor.

MARTA Electro

Un monde où la fête est reine, MARTA hisse facilement la couronne sur sa tête. Parce que oui, faire danser les foules avec le minimum, c’est possible ! Issus des scènes classique et jazz, les deux musiciens explorent l’alliance du violon et des drums sans se priver d’y ajouter quelques effets sonores. En découle une techno minimale et organique qui prouve que l’acoustique et l’électronique, loin de s’opposer, se complètent à ravir.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Résonances

L’événement Concert Résonances Le Havre a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie