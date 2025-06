Concert « Résonnance Nomades » du Duo Chiron-Stromboni Jonvelle 9 juillet 2025 20:30

Haute-Saône

Concert « Résonnance Nomades » du Duo Chiron-Stromboni Église du village Jonvelle Haute-Saône

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Rendez-vous à l’église.

Le Duo Chiron-Stromboni invite à un voyage musical captivant, accessible à tous. Entre puissance et délicatesse , Marion Chiron et Blanche Stromboni explorent un répertoire inspiré de la musique classique, des sonorités du monde et de la création contemporaine. Des mélodies envoûtantes aux rythmes entrainants, elles proposent une expérience immersive et sensible. Un pot est offert après le concert.

Réservation conseillée.

Tarifs 10€, gratuit pour les moins de 16 ans. .

Église du village

Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 88 58 26 lesrendezvous70@gmail.com

