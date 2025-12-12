Concert Ressac Redon

Concert Ressac

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

RESSAC est un duo emmené par Marion et Gérald, tous deux chanteurs et guitaristes. Ces artistes redonnais auront à cœur de présenter leurs compositions originales dans une ambiance guitare-voix intimiste et chaleureuse. Leur répertoire, très personnel, met en lumière des textes qui abordent quête de sens et aspiration au mouvement. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

