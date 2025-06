CONCERT REST IN GALE Gatuzières 17 juillet 2025 07:00

Lozère

CONCERT REST IN GALE Mas Prades Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Concert au Moulin des Brasseurs

Originaire de Seine-Saint-Denis et appâté par l’odeur de la bière, ce groupe de punks virevoltants à l’énergie déchaînée vient secouer la Lozère !

Rest In Gale est un groupe de glam-punk, qualifié de « freak parade » par Radio Nova, qui emporte son public dans un joyeux chaos. Leadé par son chanteur à la voix d’outre-tombe, Julien Onyx, semblant tout droit issu des sillons de Nick Cave et virevoltant au milieu d’une pléiade de musiciens, Rest in Gale vient présenter son nouvel album « English Wine ».

Écoutez-les sur Spotify, Bandcamp et YouTube @restingale !

Entrée libre. Petite restauration faite maison avec des produits locaux !

Concert à 21h. Fermeture de la restauration à 22h30 .

Mas Prades

Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 4 48 50 00 83 lemoulindesbrasseurs@gmail.com

English :

Concert at the Moulin des Brasseurs

German :

Konzert in der Brauerei Moulin des Brasseurs

Italiano :

Concerto al Moulin des Brasseurs

Espanol :

Concierto en el Moulin des Brasseurs

L’événement CONCERT REST IN GALE Gatuzières a été mis à jour le 2025-06-20 par 48-CDT48