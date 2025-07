Concert restau Au casino Capvern

Concert restau Au casino Capvern samedi 12 juillet 2025.

Concert restau

Au casino 1500 rue de Goutillou Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Profitez d’un concert gratuit dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Une belle occasion de passer une soirée agréable autour d’un bon repas tout en écoutant de la musique en live.

Réservation au 05 62 39 04 13

English :

Enjoy a free concert in a warm and friendly atmosphere. A great opportunity to spend a pleasant evening over a good meal while listening to live music.

Reservations on 05 62 39 04 13

German :

Genießen Sie ein kostenloses Konzert in einer warmen und freundlichen Atmosphäre. Eine gute Gelegenheit, einen angenehmen Abend bei einem guten Essen zu verbringen und dabei Live-Musik zu hören.

Reservierung unter 05 62 39 04 13

Italiano :

Godetevi un concerto gratuito in un’atmosfera calda e accogliente. È un ottimo modo per trascorrere una serata gustando un buon pasto e ascoltando musica dal vivo.

Prenotare al numero 05 62 39 04 13

Espanol :

Disfrute de un concierto gratuito en un ambiente cálido y acogedor. Es una forma estupenda de pasar una velada disfrutando de una buena cena mientras escucha música en directo.

Reserve en el 05 62 39 04 13

