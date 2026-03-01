Concert-Restitution Le 19 Crac Montbéliard

Concert-Restitution

Concert-Restitution, par le Conservatoire du Pays de Montbéliard.

Dans le cadre de la fête de printemps et de l’exposition Le vide en main de Silvana Mc Nulty au 19 Crac, les élèves du module Exploration sonore présenteront leur création, inspirée par les œuvres de l’artiste.

Silvana Mc Nulty utilise des objets du quotidien — ciseaux, cuillères, peignes… — pour leur donner un sens inattendu et proposer un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Les instrumentistes du module appliquent la même approche, explorant leur instrument autrement que d’habitude pour révéler des sons inédits et surprenants.

Travail conduit par Keiko Murakami

En collaboration avec le 19 Crac .

