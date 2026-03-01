Concert Rétina Salles des fêtes Le Croisic

Concert Rétina

Salles des fêtes 33, rue du Pont de Chat Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Deux chorales de la Presqu’île s’unissent dans le cadre de Mille chœurs pour un regard.

Baie Blanche la chorale pouliguennaise créée en 2013 est constituée d’un peu plus de 60 choristes amateurs dont le point commun est d’aimer chanter. Elle propose un répertoire très varié, du classique à la variété en passant par des chants du monde. Sara Pocreau dirige le chœur depuis plus de 10 ans. Elle est également professeure de violoncelle.

Maris Stella fondée il y a une cinquantaine d’années, réunit aujourd’hui une cinquantaine de choristes qui se retrouvent deux fois par semaine pour partager le plaisir de chanter ensemble. Son répertoire varié s’étend du negro-spiritual à la chanson celtique, en passant par les grands classiques de la variété. L’ensemble est dirigé par Yvette Matho.

Chaque chœur interprétera 8 chants de son programme. Le final réunira les 90 choristes qui interpréteront notamment se revoir chant composé par Wilfried Busaall, chef de chœur à Saint-Nazaire et parrain de l’édition 2026.

Un entracte proposera boissons et pâtisseries. Entrée libre .

Salles des fêtes 33, rue du Pont de Chat Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

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L’événement Concert Rétina Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT44