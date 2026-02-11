Concert Rétina mille choeurs pour un regard

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez participer à la soirée Rétina Mille Choeurs pour un Regard , une soirée de chansons organisée par l’association Arts et Culture. C’est un rendez-vous de solidarité et de mobilisation pour aider la recherche à vaincre les maladies de la vue.

Trois chorales se produiront dans cette soirée

– la chorale La Croche Choeur , de Saint-Brice-sur-Vienne, dirigée par Isabelle Barbot

– la chorale La Ballade , de Solignac, dirigée par Pierre Soury

– et la chorale Bosmifasol , de Bosmie l’Aiguille, dirigée par Julia Naulin.

Un entracte permettra de se désaltérer et déguster de délicieux gâteaux faits maison.

La totalité des bénéfices de cette soirée, recettes des entrées, consommations, et des dons bénéficiant d’une défiscalisation, sera reversée à Rétina, Association Française qui aide la recherche sur les maladies de la vue.

Venez nombreux pour aider la recherche. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 91 14 georges.lamoure0651@orange.fr

