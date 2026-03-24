Concert Retina Mille choeurs pour un regard.

Salle des fêtes Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Caterina Sangalli, ses élèves de piano et de chant, Passions Musiques en Monts de Châlus, ses élèves de piano, violon et ensemble, Choeur de Tardoire, chorale d’Oradour sur Vayres, et La Compagnie Vocale, chorale de Châlus vous donne rendez-vous pour un moment de partage en musiques et en chants. Venez nombreux passer une soirée agréable et soutenir la recherche ophtalmologique. .

Salle des fêtes Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 01 07

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English : Concert Retina Mille choeurs pour un regard.

L’événement Concert Retina Mille choeurs pour un regard. Gorre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Ouest Limousin