Concert Rétina Rue de l’église Villers-la-Montagne

Concert Rétina

Rue de l’église Eglise Saint Sylvestre Villers-la-Montagne Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

2026-03-07

Concert Rétina avec la chorale Décibel’s du FEP de Villers-la-Montagne et l’Harmonie Royale Concordia de Messancy, dans le cadre de l’opération 1000 choeurs pour un regard .

Les spectateurs pourront participer avec des dons.

Petite restauration sur place.Tout public

Rue de l’église Eglise Saint Sylvestre Villers-la-Montagne 54920 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 40 42 88

Retina concert with the Décibel’s choir from the FEP in Villers-la-Montagne and the Harmonie Royale Concordia from Messancy, as part of the 1000 choeurs pour un regard operation.

Spectators will be able to participate with donations.

Light refreshments on site.

