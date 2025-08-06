Concert Retour aux sources gitanes Erstein

Concert Retour aux sources gitanes Erstein vendredi 13 février 2026.

Concert Retour aux sources gitanes

2 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:50:00

Date(s) :

2026-02-13

Titi Robin renoue avec la saveur gitane et la puissance rythmique de ses premières formations.

Un retour aux sources qui marque également les retrouvailles avec Roberto Saadna, à la voix unique et brûlante.

Concert Rumba catalane Guitare et voix

Titi Robin renoue avec la saveur gitane et la puissance rythmique de ses premières formations qui l’ont emmené du Théâtre Antique d’Arles à l’Hollywood Bowl de Los Angeles.

Un retour aux sources qui marque également les retrouvailles avec Roberto Saadna, son compagnon de scène et ami, à la voix unique et brûlante.

La complicité alliée à la forte expressivité des deux artistes apporte une teinte chaleureuse à ce répertoire original !

Tout public

Titi Robin Et Roberto Saadna (75)

Bouzouq, guitare, oud Titi Robin Guitare, chant Roberto Saadna Technicien son Guillaume Dubois .

2 place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

Titi Robin returns to the gypsy flavor and rhythmic power of his early bands.

This return to his roots also marks a reunion with Roberto Saadna, with his unique, fiery voice.

German :

Titi Robin knüpft an den Geschmack der Zigeuner und die rhythmische Kraft seiner ersten Formationen an.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln, die auch ein Wiedersehen mit Roberto Saadna mit seiner einzigartigen, brennenden Stimme bedeutet.

Italiano :

Titi Robin torna al sapore gitano e alla potenza ritmica delle sue prime band.

Questo ritorno alle origini segna anche una riunione con Roberto Saadna, con la sua voce unica e infuocata.

Espanol :

Titi Robin recupera el sabor gitano y la fuerza rítmica de sus primeras bandas.

Este regreso a sus raíces marca también el reencuentro con Roberto Saadna, con su voz única y ardiente.

L’événement Concert Retour aux sources gitanes Erstein a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme du Grand Ried