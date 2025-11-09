Concert Retour en enfance Ensemble orchestral Confluences rue Kateb Yacine Die

Concert Retour en enfance Ensemble orchestral Confluences

L’ensemble orchestral Confluences est un orchestre associatif qui réunit un cinquantaine de musiciens professionnels, amateurs et étudiants de haut niveau de la Drôme , de l’Ardèche et parfois de plus loin.

rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdesartsetdumusee@gmail.com

English :

The ensemble orchestral Confluences is an association orchestra that brings together some fifty professional, amateur and student musicians of the highest calibre from the Drôme, Ardèche and sometimes further afield.

German :

Das Ensemble orchestral Confluences ist ein Vereinsorchester, das etwa 50 professionelle Musiker, Amateure und Studenten mit hohem Niveau aus der Drôme , der Ardèche und manchmal auch von weiter her zusammenbringt.

Italiano :

L’ensemble orchestrale Confluences è un’orchestra associativa che riunisce una cinquantina di musicisti professionisti, dilettanti e studenti di alto livello provenienti dalla Drôme, dall’Ardèche e talvolta anche da altre regioni.

Espanol :

El conjunto orquestal Confluences es una orquesta asociativa que reúne a unos cincuenta músicos profesionales, aficionados y estudiantes de alto nivel de la Drôme, Ardèche y, a veces, de más lejos.

