Concert Retour en enfance Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Retour en enfance Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 7 novembre 2025.

Concert Retour en enfance

Eglise Saint Marcel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :
Début : 2025-11-07 20:30:00
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07 20:30:00

Date(s) :
2025-11-07

Concert de l’ensemble orchestral Confluences dirigée par Maïa Paille.
Eglise Saint Marcel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50  culture@mairie-valence.fr

English :

Concert by the Confluences orchestral ensemble, conducted by Maïa Paille.

German :

Konzert des Orchesterensembles Confluences unter der Leitung von Maïa Paille.

Italiano :

Concerto dell’ensemble orchestrale Confluences diretto da Maïa Paille.

Espanol :

Concierto del conjunto orquestal Confluences, dirigido por Maïa Paille.

