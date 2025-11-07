Concert Retour en enfance Saint-Marcel-lès-Valence
Concert Retour en enfance Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 7 novembre 2025.
Concert Retour en enfance
Eglise Saint Marcel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07 20:30:00
2025-11-07
Concert de l’ensemble orchestral Confluences dirigée par Maïa Paille.
Eglise Saint Marcel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 50 culture@mairie-valence.fr
English :
Concert by the Confluences orchestral ensemble, conducted by Maïa Paille.
German :
Konzert des Orchesterensembles Confluences unter der Leitung von Maïa Paille.
Italiano :
Concerto dell’ensemble orchestrale Confluences diretto da Maïa Paille.
Espanol :
Concierto del conjunto orquestal Confluences, dirigido por Maïa Paille.
