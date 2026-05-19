Concert, retransmission en direct Eglise Les Billanges

Les Billanges

Concert, retransmission en direct

Eglise 14 rue de l’Eglise Les Billanges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:15:00

fin : 2026-06-05 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Retransmission en direct d’un concert donné par l’orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes. Bach, Tchaïkovsky, Stravinsky. .

Eglise 14 rue de l’Eglise Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 87 92 francoisleblond@hotmail.fr

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English : Concert, retransmission en direct

L’événement Concert, retransmission en direct Les Billanges a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin