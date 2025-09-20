Concert Retro Latino Trio Moulin de pont des vents Moulin de pont des vents Montfleur

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur Jura

Début : 2025-09-20 18:00:00

Concert du groupe Retro Latino Trio le 20 septembre à partir de 18h au Moulin du Pont des Vents.

Boléros, valses, baladas, tango…

A prix libre,

A cette occasion, le Moulin de Pont des Vents sera ouvert tout le weekend des journées du patrimoine de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche, nous proposerons des visites guidées à 15h et en

autonomie tout le reste de la journée. .

Moulin de pont des vents 7 Route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89

