Concert Rétropolis, Weepers Circus Thann

Concert Rétropolis, Weepers Circus

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Les Weepers Circus présentent Rétropolis, un conte musical moderne et poétique. Dans une ville pressée, quatre héros cherchent à réinventer le monde, entre chansons originales et scénographie inventive. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Rétropolis by Weepers Circus: a modern, joyful musical tale of poetry, original songs and infectious energy, for young and old alike.

German :

Rétropolis des Weepers Circus: ein modernes und fröhliches musikalisches Märchen zwischen Poesie, originellen Liedern und ansteckender Energie für Groß und Klein.

Italiano :

Rétropolis di Weepers Circus: un racconto musicale moderno e gioioso fatto di poesia, canzoni originali ed energia contagiosa per grandi e piccini.

Espanol :

Rétropolis de Weepers Circus: un cuento musical moderno y alegre de poesía, canciones originales y energía contagiosa para grandes y pequeños.

