Concert Rêveries musicales, Le Poulailler Le Havre

Concert Rêveries musicales

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Une soirée, tout en douceur, qui associe la musique et la poésie deux arts complémentaires.

La musique n’est-elle pas la poésie de l’âme..

Ainsi vous découvrirez un ensemble harmonieux qui touchera le coeur et la sensibilité.

Sans la musique, la vie serait une erreur Nietsche

La poésie est ce que le soleil est à la vie Cocteau

Un moment de partage entre ballades musicales et voyages poétiques.

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rêveries musicales

L’événement Concert Rêveries musicales Le Havre a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie