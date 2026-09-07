Concert : Rêves de nuit et de lumière, Rouen Piano, Saint-Jean-du-Cardonnay

Informations pratiques

Concert : Rêves de nuit et de lumière Vendredi 18 septembre, 19h30 Rouen Piano Seine-Maritime

Durée 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:45:00+02:00

Rêves de nuit et de lumière

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Inspirées par la figure mythique de Shéhérazade, trois compositrices sont réunies dans ce récital de piano à quatre mains : Mel Bonis avec Le Songe de Cléopâtre, Armande de Polignac avec Les Mille et Une Nuits et Florentine Mulsant avec Le Chant du Soleil. Entre évocation de la nuit, sortilèges et lumière, ce voyage musical conduit peu à peu de l’ombre vers le jaillissement de la vie.

– Duo Andranian –

Rouen Piano 1 rue Albert Einstein, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay Saint-Jean-du-Cardonnay 76150 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 88 00 88 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Rêves de nuit et de lumière

©Sophie Lulague