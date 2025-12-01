Concert Rêves d’Orient Amboise

Concert Rêves d’Orient

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Rêves d’orient , un concert d’harmonie, vous est proposé au Théâtre Beaumarchais le samedi 20 décembre 2025.

Concert réalisé par l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise.

Préparez-vous à une immersion envoûtante au cœur de l’Orient, terre magique où le soleil se lève et dévoile avec lui un monde somptueux.

Libre participation. .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English : Concert Dreams of the Orient

‘Rêves d’Orient’ (Dreams of the Orient), a concert by the harmony orchestra, will be held at the Théâtre Beaumarchais on Saturday, 20th December 2025.

German :

Rêves d’orient , ein Harmoniekonzert, wird Ihnen am Samstag, den 20. Dezember 2025, im Beaumarchais-Theater angeboten.

Italiano :

Rêves d’orient , un concerto per banda di fiati, si terrà al Théâtre Beaumarchais sabato 20 dicembre 2025.

Espanol : Concierto Sueños de Oriente

Rêves d’orient , un concierto de armonía, se celebrará en el Théâtre Beaumarchais el sábado 20 de diciembre de 2025.

