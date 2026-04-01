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Concert Rêves Erquy

Concert Rêves Erquy samedi 18 avril 2026.

Adresse : Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Concert Rêves

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Par l’ensemble vocal Esthesis.

Participation libre.   .

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert Rêves Erquy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor