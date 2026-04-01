Concert Rêves Erquy
Concert Rêves Erquy samedi 18 avril 2026.
Concert Rêves
Église Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Par l’ensemble vocal Esthesis.
Participation libre. .
Église Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert Rêves Erquy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor