Concert Rêves

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Par l’ensemble vocal Esthesis.

Participation libre. .

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert Rêves Erquy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor