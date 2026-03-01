Concert Rêves et réalités La Maison Nevers
Concert Rêves et réalités La Maison Nevers dimanche 29 mars 2026.
Concert Rêves et réalités
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Dimanche 29 mars, à 17h, l’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais vous invite à son concert Rêves et réalités.
Ce concert propose des chefs d’œuvres symphoniques français de Berlioz à Ravel, avec au programme le Prélude à l’Après-midi d’un faune de Debussy, le Bolero de Ravel, la Suite symphonique Pelleas et Melisande de Fauré, la Danse Bacchanale de Camille Saint-Saëns et la célèbre Marche hongroise de la Damnation de Faust, de Berlioz.
Réservations Fnac Nevers https://www.helloasso.com/…/societe-des-concerts-nivernais
Tarifs 23€ 15€ Gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements concertsnivernais58@gmail.com 06.75.26 74 23
https://maisonculture.fr/spectacle/reves-et-realites .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Rêves et réalités
L’événement Concert Rêves et réalités Nevers a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers