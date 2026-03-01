Concert Rêves et réalités La Maison Nevers

Concert Rêves et réalités

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars, à 17h, l’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais vous invite à son concert Rêves et réalités.

Ce concert propose des chefs d’œuvres symphoniques français de Berlioz à Ravel, avec au programme le Prélude à l’Après-midi d’un faune de Debussy, le Bolero de Ravel, la Suite symphonique Pelleas et Melisande de Fauré, la Danse Bacchanale de Camille Saint-Saëns et la célèbre Marche hongroise de la Damnation de Faust, de Berlioz.

Réservations Fnac Nevers https://www.helloasso.com/…/societe-des-concerts-nivernais

Tarifs 23€ 15€ Gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements concertsnivernais58@gmail.com 06.75.26 74 23

https://maisonculture.fr/spectacle/reves-et-realites .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Rêves et réalités

L’événement Concert Rêves et réalités Nevers a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers