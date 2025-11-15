Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT REVIVAL MUST & SIMP’SON Sète samedi 15 novembre 2025.

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez retrouver le temps d’une soirée l’ambiance, la musique, les DJs de cette époque mythique sétoise des années 80’s à 2000   .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie  

