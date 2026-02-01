Concert Revival Rock Nantilly

Concert Revival Rock

Tarif : 10 EUR

Début : 2026-02-28 20:00:00

2026-02-28

L’association les Fondus de Nantilly vous invite au concert Revival Rock, des années 70 à nos jours avec le groupe Barn Street Band.

Au profit de la restauration du Patrimoine.

Petite restauration et buvette. .

Salle des fêtes Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 97 57 78

