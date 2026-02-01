Concert Revival Rock Nantilly
Concert Revival Rock Nantilly samedi 28 février 2026.
Concert Revival Rock
Salle des fêtes Nantilly Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
L’association les Fondus de Nantilly vous invite au concert Revival Rock, des années 70 à nos jours avec le groupe Barn Street Band.
Au profit de la restauration du Patrimoine.
Petite restauration et buvette. .
Salle des fêtes Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 97 57 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Revival Rock
L’événement Concert Revival Rock Nantilly a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY