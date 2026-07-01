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AGENDA · Lalizolle

Concert Révolt & Paëlla Camping des Papillons Lalizolle

jeudi 30 juillet 2026 · Camping des Papillons · Lalizolle

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Camping des Papillons
Adresse
17 Rue du Stade
Ville
03450 Lalizolle
Département
Allier
Tarif

Lalizolle

Concert Révolt & Paëlla

Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Concert live du groupe Révolt ! Rock’n’Pop en français, ambiance garantie. Foodtruck sur place avec paëlla ou menu enfant. Une soirée festive à ne pas manquer, entre bons plats et bonne musique !
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Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 41 79 97 

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English :

Live concert by the band R%E9volt! Rock ‘n’ Pop in French—a great time guaranteed. Food truck on site offering pa%EBlla or a kids’ menu. A festive evening %E0 you won’t want to miss, featuring great food and great music!

L’événement Concert Révolt & Paëlla Lalizolle a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule