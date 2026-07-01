Concert Révolt & Paëlla Camping des Papillons Lalizolle
jeudi 30 juillet 2026 · Camping des Papillons · Lalizolle
Informations pratiques
Lalizolle
Concert Révolt & Paëlla
Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert live du groupe Révolt ! Rock’n’Pop en français, ambiance garantie. Foodtruck sur place avec paëlla ou menu enfant. Une soirée festive à ne pas manquer, entre bons plats et bonne musique !
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Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 41 79 97
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English :
Live concert by the band R%E9volt! Rock ‘n’ Pop in French—a great time guaranteed. Food truck on site offering pa%EBlla or a kids’ menu. A festive evening %E0 you won’t want to miss, featuring great food and great music!
L’événement Concert Révolt & Paëlla Lalizolle a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule