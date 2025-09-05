Concert Rhinwagges Schweighouse-sur-Moder

Concert Rhinwagges Schweighouse-sur-Moder samedi 17 janvier 2026.

Concert Rhinwagges

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 21:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Préparez-vous à vibrer au son de la musique alsacienne revisitée !

Préparez-vous à vibrer au son de la musique alsacienne revisitée ! Le groupe Rhinwagges vous invite à une soirée haute en couleurs, mêlant tradition, énergie et bonne humeur. Entre morceaux populaires, compositions originales et rythmes festifs, Rhinwagges fait souffler un vent de fraîcheur sur le folklore rhénan.

Accordéons endiablés, cuivres éclatants, ambiance conviviale et humour décalé un cocktail explosif pour petits et grands, à consommer sans modération !

Petite restauration avant et après concert ! .

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

English :

Get ready to rock to the sound of Alsatian music revisited!

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, zu den Klängen der neu interpretierten elsässischen Musik zu vibrieren!

Italiano :

Preparatevi a scatenarvi al suono della musica alsaziana rivisitata!

Espanol :

Prepárese para bailar al son de la música alsaciana revisitada

L’événement Concert Rhinwagges Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau