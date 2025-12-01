Concert Rhoda Scott Le Volcan Le Havre

Concert Rhoda Scott

Ladies & Gentlemen

Organiste et chanteuse de jazz américaine, Rhoda Scott réunit ses ladies de haut vol Lisa Cat-Berro au saxophone alto, Sophie Alour au saxophone ténor et Julie Saury à la batterie, et invite à leurs côtés des gentlemen tout aussi talentueux que Hugh Coltman et David Linx au chant, accompagnés par Emmanuel Pi Djob au chant et à la guitare. Car the barefoot lady tel qu’on la surnomme, la dame aux pieds nus, a l’art de savoir s’entourer de musiciennes solides et virtuoses. Plus de vingt ans après la fondation du Rhoda Scott Lady Quartet, le quatuor féminin trace la route avec ce nouveau répertoire issu de son dernier album, le bien-nommé Ladies & Gentlemen. Faire la part belle aux femmes sans exclure les hommes, voilà une belle célébration de nos mixités fécondes. Car la musique n’est-elle pas plus chaleureuse lorsqu’elle brasse ses influences, ses genres et ses styles ? Jazz, blues et soul entremêlent ici leurs rythmes et leur chaloupé pour vous enchanter tout au long de la soirée.

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

