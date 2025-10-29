Concert Rhos Male Voice Choir Place Barthélemy Rouen

Une chorale galloise historique en visite à Rouen

Un chœur reconnu comme la meilleure des chœurs d’hommes du Pays de Galles se rendra à Rouen en octobre.

Le chœur Rhos Male Voice “Cor Meibion Rhosllannerchrugog” en gallois se produira lors d’un concert à l’église Saint-Maclou le mercredi 29 octobre.

En août 2025, le choeur a remporté le premier prix du prestigieux National Eisteddfod dans la catégorie des choeurs d’hommes. L’ Eisteddfod est un festival ancien d’une semaine qui célèbre tous les aspects de la culture galloise.

Le choeur a été fondée en 1891 dans le village de Rhosllanerchrugog, juste à l’extérieur de la ville de Wrexham, dans le nord du Pays de Galles.

Au cours de leur séjour de quatre jours, les choristes célébreront les liens historiques qui unissent Rouen au Pays de Galles le premier évêque de Rouen est né à Cardiff, la capitale galloise. La chœur espère pouvoir chanter à la chapelle Saint-Mellon de la cathédrale de Rouen pendant son séjour en Normandie.

L’église Saint-Maclou porte le nom d’un moine gallois qui s’est rendu en Bretagne au VIe siècle.

Le directeur musical James Llewelyn Jones a déclaré que la choeur était ravie de venir chanter à Rouen.

Nous sommes vraiment impatients de chanter à Saint-Maclou et nous promettons un programme passionnant. Ce sera également un grand honneur pour le chœur de se produire dans la magnifique cathédrale de Rouen. Le chœur interprétera un large éventail de morceaux, notamment des hymnes et des chansons folkloriques gallois populaires, des refrains d’opéra et des succès tirés de comédies musicales. .

Place Barthélemy Eglise Saint Maclou Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

