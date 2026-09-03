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AGENDA · Barèges

Concert : Ricardo GARCIA, flamenco Place du cinéma Barèges

mercredi 14 octobre 2026 · Place du cinéma · Barèges

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du cinéma
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Barèges

Concert : Ricardo GARCIA, flamenco

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:00:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

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Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

L’événement Concert : Ricardo GARCIA, flamenco Barèges a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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