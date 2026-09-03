Concert : Ricardo GARCIA, flamenco Place du cinéma Barèges

Informations pratiques

Barèges

Concert : Ricardo GARCIA, flamenco

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

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Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

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English :

L’événement Concert : Ricardo GARCIA, flamenco Barèges a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65