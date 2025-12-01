Concert Riddles Conservatoire & Orchestre de Caen Caen

Concert Riddles

Conservatoire & Orchestre de Caen
1 Rue du Carel
Caen
Calvados

16 décembre 2025, 20h00

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Deux pianistes voyageurs unissent leurs univers dans un duo libre et épuré, entre jazz, musiques du monde et sons inattendus.

L’un a sillonné les continents, brassant sa culture congolaise avec celles de la Chine, du Brésil ou de l’Europe. L’autre, pianiste de jazz curieux de tout, a mêlé son jeu à l’électro, au slam ou encore au théâtre. Avec Riddles , leur album commun, ils tissent des dialogues sensibles sur deux pianos complices. Un concert tout en finesse, porté par la joie du jeu et l’écoute mutuelle. .

English:

Two travelling pianists combine their worlds in a free, uncluttered duet of jazz, world music and unexpected sounds.

German:

Zwei reisende Pianisten vereinen ihre Welten in einem freien und schlichten Duo zwischen Jazz, Weltmusik und unerwarteten Klängen.

Italiano:

Due pianisti itineranti uniscono i loro mondi in un duetto libero e senza fronzoli di jazz, world music e suoni inaspettati.

Español:

Dos pianistas viajeros unen sus mundos en un dúo libre y desenfadado de jazz, músicas del mundo y sonidos inesperados.

